Любовь до последнего вздоха: известные пары, которые умерли в один день

Настоящая любовь сильнее времени — некоторые пары доказывают это даже в свой последний день. Истории известных влюбленных, которые не расстались даже перед лицом смерти, поражают своей глубиной и трогательной синхронностью.
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