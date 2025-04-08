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Любовь до последнего вздоха: известные пары, которые умерли в один день

Любовь до последнего вздоха: известные пары, которые умерли в один день

Настоящая любовь сильнее времени — некоторые пары доказывают это даже в свой последний день. Истории известных влюбленных, которые не расстались даже перед лицом смерти, поражают своей глубиной и трогательной синхронностью.

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