По его словам, проблемы наблюдаются не при всех миссиях, однако часть операций была сорвана, так как ограничения на использование связи в некоторых районах продолжают действовать.
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