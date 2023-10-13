Сборная Аргентины одержала победу над Парагваем в матче отбора ЧМ-2026

Аргентина на домашней арене одолела Парагвай, Месси не попал в стартовый состав. В ночь на 13 октября в Буэнос-Айресе прошел матч квалификации отбора ЧМ-2026 в южноамериканской зоне, в котором действующие чемпионы мира встречались с командой Парагвая.