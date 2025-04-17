Над Ковровским районом сбили несколько украинских беспилотников

Уже известно точное число сбитых БПЛА и есть информация о последствиях налетаНочью 17 апреля система противовоздушной обороны успешно отразила атаку беспилотных летательных аппаратов в небе над Ковровским районом Владимирской области.
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