Атаки беспилотников назвали самым экономически выгодным способом ведения военных действий

Основатель и глава всероссийского проекта «Архангел» по обучению пилотирования беспилотниками Михаил Филиппов в интервью ТАСС назвал атаки беспилотников самым экономически выгодным и эффективным способом ведения военных действий.
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