Водитель мерседеса без прав устроил массовое ДТП в Иркутске

Автоавария произошла в обед 22 апреля в Ленинском округе. Предварительно полиция установила, что началось все с того, что водитель «Мерседеса» в районе пересечения улицы Трактовая с улицей Генерала Доватора выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.