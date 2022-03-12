Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Актобе», «Окжетпес» против «Атырау» и другие матчи

Чемпионат Казахстана по футзалу. «Нур-Султан» сыграет с «Актобе», «Окжетпес» против «Атырау» и другие матчи

Сегодня пройдут очередные матчи чемпионата Казахстана по футзалу.  Таблица турнира здесь. «Нур-Султан» – «Актобе» – 13:30 «Окжетпес» – «Атырау» – 16:00  «Рахмет» – «Каспий» – 16:00  «Аят» – «Кайрат» – 17:00  ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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