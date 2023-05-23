Огонь полностью уничтожил комбайн в Мордовии

Сотрудники ГУ МЧС России по Мордовии рассказали об инциденте в селе Сабаево. Как пояснили в ведомстве, около полудня на пульт дежурного поступил сигнал о неожиданном возгорании сельскохозяйственного комбайн в селе Сабаево в Кочкуровском районе, сообщают «Известия Мордовии».