В Гатчинском районе Ленобласти выплатят по 5000 рублей к медали к 80-летию Великой Победы

В беззаявительном порядке выплату получат 1051 ветеран округа Гатчинский муниципальный округ Ленобласти ввёл единовременную выплату в 5000 рублей для ветеранов Великой Отечественной войны к юбилейной медали к 80-летию Великой Победы, сообщила на своей странице во ВКонтакте глава районной администрации Людмила Нещадим.