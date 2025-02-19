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Петербургский дневник

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В Гатчинском районе Ленобласти выплатят по 5000 рублей к медали к 80-летию Великой Победы

В Гатчинском районе Ленобласти выплатят по 5000 рублей к медали к 80-летию Великой Победы

В беззаявительном порядке выплату получат 1051 ветеран округа Гатчинский муниципальный округ Ленобласти ввёл единовременную выплату в 5000 рублей для ветеранов Великой Отечественной войны к юбилейной медали к 80-летию Великой Победы, сообщила на своей странице во ВКонтакте глава районной администрации Людмила Нещадим.

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