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Движение к Прогрессу: после взятия Очеретино русские войска развивают успех, выбивая ВСУ из окрестных населенных пунктов

Движение к Прогрессу: после взятия Очеретино русские войска развивают успех, выбивая ВСУ из окрестных населенных пунктов

Положение украинской группировки в ДНР продолжает стремительно ухудшаться с каждым днем. После взятия села Очеретино, являющегося господствующей высотой, ВС РФ на плечах отступающего противника смогли ворваться в несколько расположенных поблизости населенных пунктов.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Не понятно зачем окружённой группировке оставили выход из Бердычей,наоборот закрывать пути отхода, пусть сдаются или с голодухи начнут умирать, третьего не дано.
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6 час.

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