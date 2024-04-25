Движение к Прогрессу: после взятия Очеретино русские войска развивают успех, выбивая ВСУ из окрестных населенных пунктов

Положение украинской группировки в ДНР продолжает стремительно ухудшаться с каждым днем. После взятия села Очеретино, являющегося господствующей высотой, ВС РФ на плечах отступающего противника смогли ворваться в несколько расположенных поблизости населенных пунктов.
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