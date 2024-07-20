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Анатолий Карпов: «Макрон призвал французские войска участвовать в боевых действиях. Даже немцы в 1936-м не развязали войну»

«Меня все время удивляет отношение общества к Макрону. Он призвал французские войска принять участие в боевых действиях на Украине.

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