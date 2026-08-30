Глава ЦРУ Джон Рэтклифф предложил провести трехстороннюю встречу на тему украинского урегулирования, пишет Axios.
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Для чего ВВП встречаться с укрофюрером, у которого срок полномочий давно истёк..К тому же слушаешь речи криворожского фаллического пианиста, так там всё наполнено злостью, ненавистью, оскорблениями в адрес ВВП.