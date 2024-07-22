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Царьград

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Глава Апшеронского района рассказал о числе пострадавших после взрыва ТЦ "Радуга"

Глава Апшеронского района рассказал о числе пострадавших после взрыва ТЦ "Радуга"

Прокуратура муниципалитета уже организовала проверку.Глава Апшеронского района Алексей Передреев сообщил, что после обрушения здания ТЦ "Радуга" пострадали люди.

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