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Мини-футбол. Чемпионат России. 4-й тур. «Норильский никель» сыграет с «Тюменью», «Сибиряк» против «Кристалла» и другие матчи

С 12 по 16 ноября проходят матчи четвертого тура чемпионата России по мини-футболу. Чемпионат России по мини-футболу Парибет Суперлига 3-й тур Первые матчи 12 ноября Газпром-Югра – Новая генерация – 2:4 (1:0)   Норильский никель – Тюмень – 3:1 (1:0)   Сибиряк – Кристалл – 1:5 (0:1)   14 ноября КПРФ – Ухта – 19.

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