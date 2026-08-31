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Происшествия

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В ГВСУ СК России проведен повторный личный прием граждан из Амурской области

В ГВСУ СК России проведен повторный личный прием граждан из Амурской области

В режиме видео-конференц-связи состоялся повторный личный прием семей военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции, проживающих в военном городке, расположенном в селе Томичи Белогорского района Амурской области.

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