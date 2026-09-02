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Царьград

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Праздники и именины: Как 3 сентября отмечают в России

Праздники и именины: Как 3 сентября отмечают в России

3 сентября исполняются именины для Авраама, Александра и других. В этот же день отмечаются необычные праздники: День рождения бюстгальтера, Праздник бальзаковского возраста, День винограда и другие события как символические, так и юмористические.

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