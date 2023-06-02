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Белый дом обеспокоен сближением России и Ирана из-за угроз со стороны последнего

Белый дом обеспокоен сближением России и Ирана из-за угроз со стороны последнего

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с министром стратегического планирования Ирана Роном Дермером вопрос улучшения отношений последних с Россией.

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