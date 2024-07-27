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Врачи назвали самые бесполезные анализы, которые сдает большинство пациентов

Врачи назвали самые бесполезные анализы, которые сдает большинство пациентов

Данные анализы часто назначаются без необходимости.Ведущий специалист Рустем Садыков поделился списком самых бесполезных анализов, которые часто назначаются без необходимости, сообщает издание «Живая Кубань».

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