Даже педикам бывает стыдно... но теперь этот позор навсегда

А почему в ряду фриков за столом в середине сидит неприятно жирная тётка с моделью коронавируса над шиньоном? Это шутка в духе "Шарли" над COVID19?

Vladimir Soukhatchev

Михаил Некрасов, а вы со Жмеринки будете или таки со Львова? А вы знаете, что в нормах русского языка принято использовать предлог "из" вместо "с"? А у вас везде по тексту "с Парижской Олимпиады" или "с других европейских стран," прям как укросельпо в каком-то Мухосранчевске!