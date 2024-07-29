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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Даже педикам бывает стыдно... но теперь этот позор навсегда

Даже педикам бывает стыдно... но теперь этот позор навсегда

Им в каментах напихали видео с открытия олимпиады в Сочи. Сравнение 2014 и 2024 — каждый второй комент.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
А почему в ряду фриков за столом в середине сидит неприятно жирная тётка с моделью коронавируса над шиньоном? Это шутка в духе &quot;Шарли&quot; над COVID19?
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3 час.
Vladimir Soukhatchev
Михаил Некрасов, а вы со Жмеринки будете или таки со Львова? А вы знаете, что в нормах русского языка принято использовать предлог &quot;из&quot; вместо &quot;с&quot;? А у вас везде по тексту &quot;с Парижской Олимпиады&quot; или &quot;с других европейских стран,&quot; прям как укросельпо в каком-то Мухосранчевске!
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2 час.
ДМ
Денис Милюков
В лесу раздавался топор дровосека. Гонял дровосек топором гомосека. Устал, притомился, упал дровосек. С улыбкой полез на него гомосек.
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1 час.

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