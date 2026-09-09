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Иран ввел запретную зону для судоходства в Ормузском проливе

Иран ввел запретную зону для судоходства в Ормузском проливе

Amirhosein Khorgooi/AP/TASS Иранские власти ввели в Ормузском проливе зону, в которой запрещено судоходство.

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