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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канчельскис об «МЮ»: «Тухель более подходящий вариант, чем Саутгейт. Тренер сборной и клуба — совершенно разные вещи»

Сообщалось, что экс-тренер «Баварии», «Челси» и «ПСЖ» может возглавить манкунианцев в случае отставки Эрика тен Хага.

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