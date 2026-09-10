Geely Boyue L (Atlas) повторно обновился в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Кроссовер Geely Boyue L нынешнего поколения появился в КНР еще в середине 2022 года и был обновлен прошлой весной, но в России под именем Geely Atlas до сих пор продается дорестайлинговый вариант.
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