Geely Boyue L (Atlas) повторно обновился в Китае[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Кроссовер Geely Boyue L нынешнего поколения появился в КНР еще в середине 2022 года и был обновлен прошлой весной, но в России под именем Geely Atlas до сих пор продается дорестайлинговый вариант.