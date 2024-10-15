Способы удаления лишней влаги в подвале для защиты урожая от плесени

Чтобы защитить урожай от плесени, важно обеспечить надлежащий уровень влажности в погребе. Этого можно добиться, используя различные материалы, такие как опилки, древесная зола, белый силикатный кирпич или негашеную известь.
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