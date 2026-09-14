360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Трамп: Украине могут быть переданы лицензии на менее продвинутые системы Patriot

Трамп: Украине могут быть переданы лицензии на менее продвинутые системы Patriot

Президент Дональд Трамп по пути из Ирландии в США пообщался с журналистами на борту своего самолета. Американский лидер отметил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность передачи лицензии на производство устаревших боеприпасов для ЗРК Patriot, сообщил ТАСС .

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым