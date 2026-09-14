Трамп: Украине могут быть переданы лицензии на менее продвинутые системы Patriot

Президент Дональд Трамп по пути из Ирландии в США пообщался с журналистами на борту своего самолета. Американский лидер отметил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность передачи лицензии на производство устаревших боеприпасов для ЗРК Patriot, сообщил ТАСС .