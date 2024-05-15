Каждый пятый ребенок в Железнодорожном районе – иностранец

Железнодорожный район Екатеринбурга официально признан самым многонациональным в городе. Как сообщил глава района Виталий Першин, 19% новорожденных здесь – дети иностранных граждан, в основном из ближнего зарубежья.
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