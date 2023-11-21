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Хавбек «Краснодара» Черников о фразе Миллера «Лев прыгнул, Бык отскочил»: «Прочитал и улыбнулся. Вообще никак не воспринял»

Хавбек «Краснодара» Черников о фразе Миллера «Лев прыгнул, Бык отскочил»: «Прочитал и улыбнулся. Вообще никак не воспринял»

После игры 15-го тура Мир РПЛ  (1:1) председатель правления «Газпрома» заявил: «Лев прыгнул, Бык отскочил».

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