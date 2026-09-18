Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США шпионят за Китаем. «Знаете, кто-то сказал: «Они за нами шпионят», а я ответил: «Может быть, и шпионят, но мы тоже за ними шпионим», — сказал Трамп в Белом доме.