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Царьград

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"Мы русские, мы броневые": Фиаско Киева в Крыму. Вместо паники и гуманитарной катастрофы – схроны с оружием

"Мы русские, мы броневые": Фиаско Киева в Крыму. Вместо паники и гуманитарной катастрофы – схроны с оружием

В этом сезоне Крым выдержал мощнейшую дроновую атаку с начала СВО. Цели врага понятны – изолировать полуостров от "большой земли", разрушить инфраструктуру и вызвать панику.

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