"Мы русские, мы броневые": Фиаско Киева в Крыму. Вместо паники и гуманитарной катастрофы – схроны с оружием

В этом сезоне Крым выдержал мощнейшую дроновую атаку с начала СВО. Цели врага понятны – изолировать полуостров от "большой земли", разрушить инфраструктуру и вызвать панику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Хотел поставить р...
- A Счёт за ЖКХ на 12...
- Т Счёт за ЖКХ на 12...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым