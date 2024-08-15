Центральноазиатская пятерка — трансформация в отдельный экономический субъект 9-го августа в столице Казахстана состоялась «Шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Центральноазиатская пятерка — трансформация в отдельный экономический субъект 9-го августа в столице Казахстана состоялась «Шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии».
Свежие комментарии