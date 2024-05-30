Театр абсурда
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Театр абсурда

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Грядут перемены - за дело берется генерал Дюмин. Элита уже начала нервно суетится. Громкое назначение Путина попало в точку

Грядут перемены - за дело берется генерал Дюмин. Элита уже начала нервно суетится. Громкое назначение Путина попало в точку

Интересная жизнь с Vera Star Итак, назначение вокруг которого ходило множество слухов, наконец состоялось.

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Комментарии
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Владимир Дробяк
Дай Бог! Пусть все получиться.
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8 час.
Анатолий ashkourin
Успешный карьерист...
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8 час.
VG
Vasily Golov
Андрей Перла. &quot;Дюмин, это теперь &quot;начальник над всеми губернаторами&quot;.Что плохого в этом?Были генералы в креслах губернаторов.Этот получился не плохим губернатором.Тула и область высокоразвитый регион.Губернатор смог включить Тулу в Золотое туристическое кольцо России.Смог сохранить оборонный комплекс.Не всем это удавалось.Это был НИИ по технологии и оборудованию для п/проводниковой отрасли.
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5 час.

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