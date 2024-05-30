Грядут перемены - за дело берется генерал Дюмин. Элита уже начала нервно суетится. Громкое назначение Путина попало в точку

VG

Vasily Golov

Андрей Перла. "Дюмин, это теперь "начальник над всеми губернаторами".Что плохого в этом?Были генералы в креслах губернаторов.Этот получился не плохим губернатором.Тула и область высокоразвитый регион.Губернатор смог включить Тулу в Золотое туристическое кольцо России.Смог сохранить оборонный комплекс.Не всем это удавалось.Это был НИИ по технологии и оборудованию для п/проводниковой отрасли.