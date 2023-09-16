Россия ударила по украинским складам ракет Storm Shadow «Гремело мощно» Зачистка территории Украины от складов с оружием и военных объектов продолжается.
Теперь стала понятна настойчивость хохлов в самоубийственных заплывах на лодках по Чёрному морю
Комментарии
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М
ММ
Да-а-а. Вы даже не поняли, что чтобы перезарядить БОЕКОМПЛЕКТ из боезапаса надо потратить определенное время? Как раз достаточное, чтоб пролетели любые ракеты! "2. Где у нас штрафные батальоны? в кино? Лишь бы ляпнуть что-нибудь, детвора."- если это согласие на создание штрафных батальонов... Насчет дуба- в зеркало смотреться не пробовали?
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10 час.
ВлаДимир
Фсьо, сдаюсь. Сражен мощным аргументом, удивительно остроумным и оригинальным предложением смотреться в зеркало.
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1 час.
Александр Петров
Почему разведка не работает по выявлению дронов будут данные будет уничтожение не будет и атак со стороны ВСУ!
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2 мин.
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