Теперь стала понятна настойчивость хохлов в самоубийственных заплывах на лодках по Чёрному морю

М

ММ

Да-а-а. Вы даже не поняли, что чтобы перезарядить БОЕКОМПЛЕКТ из боезапаса надо потратить определенное время? Как раз достаточное, чтоб пролетели любые ракеты! "2. Где у нас штрафные батальоны? в кино? Лишь бы ляпнуть что-нибудь, детвора."- если это согласие на создание штрафных батальонов... Насчет дуба- в зеркало смотреться не пробовали?