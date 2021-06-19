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Нижегородские кинотеатры попросили о закрытии

Нижегородские кинотеатры попросили о закрытии

Несколько дней назад губернатор внес изменения в указ «О режиме повышенной готовности». Согласно им, посещать кинотеатры теперь могут нижегородцы, у которых есть справка о прививке или документы с отрицательным результатом теста на коронавирус.

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