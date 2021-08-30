А может лишить всех выступающих "где хочу" права голоса?

Позиция наших,так называемых,артистов меня дико умиляет! "- Не трогайте нас,артистов" - мы выше мирских политических разборок,мы где хотим там и выступаем! Не критикуйте нас ,мы люди искусства ,нам нет дела до всего того,что происходит в мире! Мы несем свое творчество!" Прекрасно ,отлично и замечательно ,но в таком случае не нужно вообще учитывать мнение всяких шоуменов ,не нужно их считать за граждан ,а им не надо высказывать свое мнение по любому поводу ибо получаются двойные стандарты.
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