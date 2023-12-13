В БРИКС планируют привлечь новые страны-участницы

С 1 января Россия заступает на председательскую вахту в БРИКС. О том, какие мероприятия будут реализованы в это время, в Совете Федерации рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на «правчасе» пленарного заседания палаты регионов 13 декабря.
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