Полицейские в Московской области провели акцию «Один день с участковым»

В МУ МВД России «Власиха» прошла акция «Один день с участковым», в рамках которой представители СМИ смогли ознакомиться с повседневной деятельностью участкового уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН МУ МВД России «Власиха» младшего лейтенанта полиции Люксуновой Анны Сергеевны.