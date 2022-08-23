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Полицейские в Московской области провели акцию «Один день с участковым»

В МУ МВД России «Власиха» прошла акция «Один день с участковым», в рамках которой представители СМИ смогли ознакомиться с повседневной деятельностью участкового уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН МУ МВД России «Власиха» младшего лейтенанта полиции Люксуновой Анны Сергеевны.

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