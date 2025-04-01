Как медитация помогает достигать успеха в жизни и в бизнесе В мире бизнеса медитация уже давно перестала быть чем-то непривычным и околонаучным — её используют ведущие предприниматели, крупные корпорации и стартапы для управления стрессом, повышения концентрации и поиска нестандартных решений, повышения продуктивности сотрудников и ТОПов компании.