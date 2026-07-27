Трутнев поручил ускорить газификацию и ввод энергомощностей на Дальнем Востоке

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента в ДФО, поручил профильным ведомствам разработать план ввода энергомощностей с учетом инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и ускорить газификацию региона.
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