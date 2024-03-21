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Спички - не игрушка

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  • Наталия
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Главный дипломат ФРГ поведала душераздирающую историю о том, как Путин «спустил собаку на Меркель»

Главный дипломат ФРГ поведала душераздирающую историю о том, как Путин «спустил собаку на Меркель»

После победы Владимира Путина на президентских выборах министр иностранных дел ФРГ Анналена Шарлотта Альма Бербок изрекла: "Выборы в России были выборами без выбора".

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