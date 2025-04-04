Россиян с невысокими доходами поддержат специальными счетами и вкладами

Россияне всё чаще предпочитают хранить деньги в банках. Доля тех, кто считает, что свободные деньги лучше положить на вклад, в феврале 2025 года, по данным ВЦИОМ, достигла – 53%, сторонников альтернативной точки зрения – сбережения из банков лучше забрать – 25%.