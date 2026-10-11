Является ли рукоблудие смертным грехом: священник снял вопрос

Священник снял вопрос, считается ли рукоблудие смертным грехом.Православным верующим объяснили, входит ли рукоблудие в список смертных грехов.
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