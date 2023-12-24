Разговор в высшем свете: - А почему вы не кушаете арбуз? - Ухи пачкает...

Возмущённая блондинка звонит в техподдержку провайдера:– У меня Интернет не работает!– Как давно начались проблемы?– Уже неделю ничего не работает, а вы даже не звоните и не интересуетесь! Если бы кремы от морщин реально помогали, то у женщин уже не было бы отпечатков пальцев.