ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области: все сервисы продолжают работать штатно Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил атаку на инфраструктуру банка, подчеркнув, что сбоев в работе сервисов нет, все они продолжают работать штатно.