ВСУ атаковали дата-центр Сбербанка в Саратовской области: все сервисы продолжают работать штатно Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин подтвердил атаку на инфраструктуру банка, подчеркнув, что сбоев в работе сервисов нет, все они продолжают работать штатно.
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