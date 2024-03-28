"Помогите им, правительство Таджикистана!" Мать "парикмахера" просит отправить его домой

елена

Кавказцы- это самая отвратительная мерзость! Наглые, бородатые твари. Большая половина этого вонючего "населения" давно уже расползлась по России. Вся мразь к нам прется, всем- зелёный свет. Жаль, что Сталин их всех не истребил, а только частично выслал в Казахстан и за Урал. Сам- не русский, но знал, что эти- просто коварное, подлое и продажное дерьмо. Чернота просто атакует нас со всех сторон: с одной стороны мерзкие кавказоиды, с другой- гнусные азиаты. И все они- агрессивные исламисты.