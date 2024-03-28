Все те, кто принимал участие в атаке на "Крокус Сити Холл" 22 марта, ни у одного нормального человека, ничего кроме омерзения и чувства лютой ненависти вызывать не могут.
"Помогите им, правительство Таджикистана!" Мать "парикмахера" просит отправить его домой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
елена
В этих клубах одни исламистские уроды со сломанными ушами. Тупые, мерзкие твари!
Ответить
1 час.
елена
Кавказцы- это самая отвратительная мерзость! Наглые, бородатые твари. Большая половина этого вонючего "населения" давно уже расползлась по России. Вся мразь к нам прется, всем- зелёный свет. Жаль, что Сталин их всех не истребил, а только частично выслал в Казахстан и за Урал. Сам- не русский, но знал, что эти- просто коварное, подлое и продажное дерьмо. Чернота просто атакует нас со всех сторон: с одной стороны мерзкие кавказоиды, с другой- гнусные азиаты. И все они- агрессивные исламисты.
Ответить
43 мин.
Сергей Кептицин
Пора вспомнить уродов, которые ставили совсем чурку Манижу петь за Россию в Евровидение - вспомнить, и идти работать на лесозаготовки. Можно, заодно, сломать пару рёбер - до хрена говна в Министре культуры. Кстати, министр этой прачечной - Ольга Борисовна Любимова, её мамочки - Шверубович. Хватит ставить министров, которые готовы хапнуть бабло и съезХить в их благословлённую Израиловку. Эта Любимова окончила факультет театральной журналистики ГИТИС по специальности «театровед» (2007 г.). Ну, и на кой руководствовать культурой?
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии