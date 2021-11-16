7 новостей

198 подписчиков

К QR-кодам вакцинированных могут добавить фото

Цель этой меры — сократить очереди, которые могут возникнуть в ходе массовых проверок QR-кодов. РИА «7 новостей»В сертификаты вакцинации от COVID-19, которые вскоре придется предъявлять в большинстве общественных мест, могут добавиться фотографии.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх