DW*: В правительстве ФРГ заявили, что не готовы поставить Taurus Украине

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в интервью Deutsche Welle* заявил о неготовности Берлина менять свою позицию в вопросе поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.
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