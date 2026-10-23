Новые правила предполагается ввести с 1 сентября 2027 года В России хотят обязать застройщиков открыто указывать, насколько покупка квартиры в рассрочку обходится дороже единовременной оплаты.
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