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Рогозин заявил о завершении сборки аппарата для миссии "Луна-25"

Рогозин заявил о завершении сборки аппарата для миссии "Луна-25"

Космический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области, сообщает ТАСС.

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