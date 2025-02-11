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План Трампа отвергли

План Трампа отвергли

Ведущие державы Ближнего Востока, включая Египет, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Катар, отвергли план президента США Дональда Трампа по выселению сектора Газа и отправке палестинских беженцев в соседние страны.

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