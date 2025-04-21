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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле в результате столкновения "Волги" и "Мерседеса" пострадал трехлетний мальчик

В Барнауле в результате столкновения "Волги" и "Мерседеса" пострадал трехлетний мальчик

Водитель "Волги" был пьян и управлял автомобилем без прав В Барнауле на Павловском тракте в воскресенье, 20 апреля, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал трехлетний ребенок.

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