В Барнауле в результате столкновения "Волги" и "Мерседеса" пострадал трехлетний мальчик

Водитель "Волги" был пьян и управлял автомобилем без прав В Барнауле на Павловском тракте в воскресенье, 20 апреля, произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадал трехлетний ребенок.
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