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Польша предложила передать Крым под мандат ООН

Польша предложила передать Крым под мандат ООН

Контроль над Крымским полуостровом нужно передать под мандат Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы международная миссия могла подготовить «честный референдум», который определит его статус в вопросе принадлежности к какой-либо стране.

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